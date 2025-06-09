Bursa’da Kaybolan Öğrenci için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa’da Kaybolan Öğrenci için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bursa’da Kaybolan Öğrenci için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bayram arifesinde kaybolan 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak'tan dört gündür haber alınamıyor. 100'ün üzerinde personel, iz takip köpekleri ve drone desteğiyle arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Bursa Orhaneli'de bayram arifesinde kaybolan 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak'tan dört gündür haber alınamıyor. Bölgede 100'ün üzerinde personel, iz takip köpekleri ve drone desteğiyle yapılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak'tan Kurban Bayramı arefesinde kaybolduğundan bu yana haber alınamıyor. Koçak, 5 Haziran'da okula gitmek üzere evinden ayrıldı, ancak ne servis aracına bindi ne de okuluna ulaştı.

Durumdan endişelenen ailesi, Burak'ın eğitim gördüğü Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'na gitti. Okul bahçesinde bulunan bir barakada çocuğa ait okul çantasının bulunması üzerine aile,  yetkililere kayıp bildiriminde bulundu.

Arama faaliyetleri, Kurban Bayramı'nın beşinci gününde de devam ederken, şu ana kadar Burak Koçak'a ilişkin herhangi bir iz tespit edilemedi. AFAD, JAK, BAKUT, AKUT, UMKE, ANDA, BUSKİ ve NAK ekiplerinden oluşan 100'ün üzerinde personel, iz takip köpekleri ve drone desteğiyle bölgede yoğun bir şekilde tarama yapıyor. Özellikle ormanlık alanlar, dağlık bölgeler ve derelerde aramalar sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
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