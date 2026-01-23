Haberler

Bursalı hayırsever hanımlar Afganistan'da su kuyusu açtı

Bursalı hayırsever hanımlar Afganistan'da su kuyusu açtı
Bursa'daki hayırsever hanımlar, yıllardır sürdürdükleri yardım faaliyetlerine devam ederek Afganistan'da su kuyusu açtırdı. İhtiyaç sahibi aileler için çeşitli yardımlar gerçekleştirdiklerini belirten dernek üyeleri, gönüllü çalışmalarını Allah rızası için sürdürdüklerini ifade etti.

Bursa'da bir araya gelen hayırsever hanımlar, yıllardır sürdürdükleri yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Afganistan'da su kuyusu açtıran ekip, ihtiyaç olan her noktaya destek ulaştırmayı sürdürüyor.

Bursalı Hayırsever Hanımlar Derneği üyeleri yardımların tamamen bağışçılar sayesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Afganistan'da bir su kuyusu açtırmak da nasip oldu" ifadelerini kullandı. Çalışmaların yalnızca yurt içinde değil, ihtiyaç neredeyse oraya uzandığını vurgulayan ekip, bugüne kadar akülü araçlar, hasta yatakları, solunum cihazları temini ile ihtiyaç sahibi ailelerin fatura ödemelerine destek sağladı. Ayrıca bot ve mont yardımlarının da farklı bölgelere ulaştırıldığı bildirildi.

Yaklaşık bir yıldır hayır faaliyetlerini dernek çatısı altında sürdürdüklerini aktaran hayırsever hanımlar, özellikle Gazze için özverili bir ekiple çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Ekip olarak ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettiklerini dile getiren gönüllüler, tüm çalışmaların yalnızca Allah rızası için sürdürüleceğini ifade etti.

Hayırsever hanımlar derneği üyeleri; yıllardır devam eden bu iyilik yolculuğundan büyük mutluluk duyduklarını ve desteklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - BURSA

