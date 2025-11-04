Bursa'da Geleneksel Mevlit ile Organ Bağışında Bulunanlar Anıldı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında geleneksel mevlit programını bu yıl da Yeşil Cami'de gerçekleştirdi.

Öğle namazına müteakip yapılan programda organlarıyla hayat veren merhumlar dualarla anıldı. Programa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, sağlık çalışanları, organ bağışında bulunan merhumların yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mevlit sonrası açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, "Organlarını bağışlayarak, insanlara hayat veren kişileri anmak adına her bu programı düzenliyoruz. Hastalarımız için umut olan merhum ve merhumelerimiz adına il sağlık müdürlüğü olarak mevlid-i şerif okuttuk. Lokma döktürdük. Emeği geçenlere ve bize desteği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. - BURSA