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Bursa'da elektrik hattı bakımı helikopterle yapıldı, anlar cep telefonuyla kaydedildi

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Bursa'da elektrik hattı bakımı helikopterle yapıldı, anlar cep telefonuyla kaydedildi
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Bursa'da elektrik iletim hatlarının bakım ve kontrol çalışmalarında helikopter kullanıldı. Hatlar boyunca ilerleyen helikopter ekiplere destek olurken, çalışmalar çevredeki vatandaşların ilgisini çekti ve dikkat çeken anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da elektrik iletim hatlarının bakım çalışmaları sırasında helikopter kullanılması dikkat çekti. Havadan gerçekleştirilen çalışmalar, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

Elektrik iletim hatlarında bakım ve kontrol çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kullanılan helikopter, hatlar boyunca ilerleyerek ekiplere destek verdi. Yerden ulaşılması güç noktalarda gerçekleştirilen bu tür çalışmalar, enerji nakil hatlarının güvenli ve kesintisiz şekilde hizmet vermesi açısından önem taşıyor.

Gökyüzünde ilerleyen helikopteri gören vatandaşlar, alışılmışın dışındaki görüntülere ilgi gösterdi. Elektrik iletim hatları üzerinde gerçekleştirilen helikopterli bakım çalışmaları sırasında yaşanan dikkat çekici anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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