Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü, İki Pilot Hayatını Kaybetti

(BURSA) - Bursa Yenişehir Havalimanı'nın apron bölümüne eğitim uçağının düşmesi sonucu2 pilot hayatını kaybetti.

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda sabah saatlerinde eğitim uçağı düştü. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bursa Yenişehir Havalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.