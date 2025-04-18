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Bursa'da Deprem Senaryosu ile Kültürel Miras Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bursa'da Deprem Senaryosu ile Kültürel Miras Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Bursa'da düzenlenen '6 Şubat Depremlerinin Kültürel Miras Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi' çalıştayı kapsamında, I. Murad Hüdavendigar Külliyesi'nde deprem tatbikatı yapıldı. Proje, afetzedelere müdahale ve taşınabilir kültür varlıklarının tahliyesini içeriyor.

Bursa'da '6 Şubat Depremlerinin Kültürel Miras Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi' çalıştayı çerçevesince I. Murad Hüdavendigar Külliyesi'nde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, afetzedelere müdahalenin yanı sıra, zarar gören taşınabilir kültür varlıklarının tahliyesi de gerçekleşti.

Afet ve acil durumlarda kültürel mirasın korunmasını destekleyen Proculther-Net 2 Projesi, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması Hibe Programı desteğiyle yürütülmeye devam ediyor. Proje, İtalya Sivil Koruma Teşkilatı koordinasyonunda, Türkiye, İspanya, Almanya, Portekiz ve Fransa'dan kurumların ortaklığıyla hayata geçiriliyor.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle Bursa İl AFAD Yerleşkesi'nde 6 Şubat Depremlerinin Kültürel Miras Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayın ilk gününde, AFAD, Kültür Turizm Bakanlığı, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Risklere Hazırlık Komitesi, Kandilli Rasathanesi, Erzurum ve Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulları, Bursa Dünya Miras Alanı Başkanlığı ve yerel yönetim temsilcileri sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın ikinci gününde ise Uluabat Fayı'nda meydana gelen bir deprem senaryosu çerçevesinde I. Murad Hüdavendigar Külliyesi'nde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, afetzedelere müdahalenin yanı sıra, zarar gören taşınabilir kültür varlıklarının tahliyesi için afet ekipleri ile kültür varlığı uzmanlarının koordineli müdahale yetkinliği geliştirildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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