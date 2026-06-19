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Cuma hutbesine işaret dili desteği

Cuma hutbesine işaret dili desteği
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Bursa'nın Orhan Camii'nde işitme engelli vatandaşlar için cuma hutbeleri işaret diliyle tercüme edilmeye başlandı. Osmangazi Müftülüğü'nün başlattığı uygulama kapsamında ayrıca görme ve işitme engellilere yönelik Kur'an-ı Kerim eğitimi de veriliyor.

İşitme engelli vatandaşların dini hizmetlerden daha etkin faydalanabilmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, cuma hutbeleri işaret diliyle tercüme edilmeye başlandı. İlk uygulama Bursa'nın tarihi ve manevi mekanlarından Orhan Camii'nde gerçekleştirildi.

Osmangazi İlçe Müftülüğü'nce işitme engelli vatandaşlara yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi. İşitme engelli bireylerin cuma hutbelerini takip edebilmeleri ve dini vecibelerini daha rahat yerine getirebilmeleri amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, hutbeler işaret dili tercümanı tarafından anlık olarak tercüme ediliyor.

Uygulamanın ilk adresi Bursa'nın tarihi camilerinden Orhan Camii oldu. Cuma namazında Baş İmam Adem Çiftli tarafından verilen hutbe, Osmangazi Müftülüğü'nde görev yapan Din Hizmetleri Uzmanı ve İşaret Dili Tercümanı Ali Keleş tarafından işaret diliyle işitme engelli vatandaşlara aktarıldı.

Cuma namazının ardından işitme engelli vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Baş İmam Adem Çiftli ile İşaret Dili Tercümanı Ali Keleş'e teşekkür etti.

Öte yandan Osmangazi Müftülüğü'nün engellilere yönelik hizmetlerinin yalnızca cuma hutbeleriyle sınırlı olmadığı öğrenildi. Gökdere Medresesi'nde işaret dili ve Braille alfabesi kullanılarak görme ve işitme engelli vatandaşlara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.

Benzer bir uygulamanın Ahmet Paşa Kur'an Kursu'nda da kadın işitme ve görme engellilere yönelik sürdürüldüğü belirtilirken, burada yaklaşık 100 işitme ve görme engelli kadın kursiyere Kur'an-ı Kerim eğitimi verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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