Haberler

Bursa'da bayram coşkusu tarihi camilerde yaşandı

Bursa'da bayram coşkusu tarihi camilerde yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Kurban Bayramı sabahı vatandaşlar, bayram namazını kılmak için başta Ulu Cami olmak üzere tarihi camilere akın etti. Cami içinde yer bulamayanlar avluda seccadeleriyle namaz kıldı. Yoğunluk dronla görüntülendi.

Bursa'da Kurban Bayramı sabahı vatandaşlar, bayram namazını kılmak için tarihi camilere akın etti. Başta Bursa Ulu Cami olmak üzere Emir Sultan Camii, Yeşil Camii, Hüdavendigar Camii ve Mihraplı Camii'nde yoğunluk yaşandı. Ulu Cami'deki yoğunluk dronla da görüntülendi.

Sabah namazıyla birlikte camilerin yolunu tutan binlerce vatandaş, bayram namazı için saf tuttu. Özellikle tarihi Ulu Cami'de yerlisinden yabancısına kadar turistler de olması dikkat çekerken, cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerle avluda namazlarını eda etti.

Hutbede Kurban Bayramı'nın manevi önemine vurgu yapılırken, bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunun ifade edildi.

Küçük çocukların da babalarıyla beraber namaza geldiği, ancak erken saatte olması sebebiyle uykuya yenik düştükleri gözlendi. Bir kız çocuğunun da babası ile camide olması dikkat çekti. Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak dualar etti. Cami çıkışlarında oluşan yoğunluk ise bayramın manevi atmosferini gözler önüne serdi.

Yaşanan yoğunluk dron ile de havadan görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti

Bahçeli'den CHP'deki mutlak butlan krizi sonrası dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den EuroLeague'e resmi başvuru

Beklenen başvuruyu gerçekleştirdi

Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Türkiye'de saç ektiren turistin yaşadığı değişim dikkat çekti

Türkiye'ye geldi, bambaşka birine dönüştü
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

Alarmları kurun: Yarın akşam tarihte bir ilk yaşanacak
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor