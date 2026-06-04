Haberler

Anne leylekten yürek ısıtan koruma

Anne leylekten yürek ısıtan koruma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir caminin kubbesine yuva yapan leylek çiftinin yavruları dünyaya geldi. Anne leylek, sıcak havalarda yavrularını güneşin yakıcı ışınlarından korumak için kanatlarını açarak onlara gölge oldu. Mahalle sakinleri, her yıl gelen leyleklerin bu yıl da yuvalarına kavuşmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Bursa'da caminin kubbesine yuva yapan leyleklerden anne leyleğin yavrularını güneşten koruması, yürekleri ısıtmaya yetti.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde caminin kubbesi üzerine kurdukları yuvayla mahalle sakinlerinin sevgisini kazanan leylek çiftinin yavruları dünyaya geldi. Baharın habercisi olarak bilinen leyleklerin yuvasındaki hareketlilik, görenlerin yüzünü güldürdü. Yumurtalardan çıkan minik yavrularını büyük bir özenle koruyan anne leylek, sıcak havanın etkisini artırdığı saatlerde dikkat çeken bir davranış sergiledi. Yuvada bulunan yavrularının üzerine kanatlarını açan anne leylek, adeta şemsiye görevi görerek onları güneşin yakıcı ışınlarından korumaya çalıştı.

Ortaya çıkan görüntüler, izleyenlere "anne yüreği sadece insanlarda değil, hayvanlarda da aynı fedakarlıkla atıyor" dedirtti. Anne leyleğin yavrularına gölge olmak için uzun süre kanatlarını açık tutması, doğanın en saf ve etkileyici anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Mahalle sakinleri her yıl aynı bölgeye gelen leyleklerin bu yıl da yuvalarına kavuşmasından mutluluk duyduklarını belirtirken, yavruların sağlıklı şekilde büyümesini heyecanla takip ettiklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir

Bahçeli'den Özel'e zehir zemberek sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi...
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir

Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar canını epey sıkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte muhtemel rakiplerimiz
Taraftar çıldıracak! Ezeli rakip Icardi'yi istiyor

Taraftarın korktuğu başına geldi! Hemen harekete geçtiler

Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı

Valilik karar aldı! Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı
Uyuşturucu gelirlerini aklayan şebekeye operasyon: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Diyarbakır'da uyuşturucu gelirlerini aklayan şebekeye operasyon
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu

Gece yarısı 50 milyon lira kül oldu
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi

Ve beklenen oldu!