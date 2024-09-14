Bursa'da 3. Gastronomi Festivali Coşkusu

Hastavuk, Bursa'nın tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak hedefiyle 'Damağımdaki Bursa' temasıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlenen ' Gastronomi Festivali'nde yerini aldı.

Bu yıl 'Damağımdaki Bursa' temasıyla düzenlenen 3. Gastronomi Festivali'nde Merinos Parkı adete dev bir mutfağa dönüşürken, hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar adım atacak yer bırakmadı. Bu yıl uluslararası katılımla yapılan festival, konserlerden yarışmalara, rekor denemelerinden usta şeflerin katılacağı söyleşilere kadar 3 gün boyunca dolu dolu programlarla gerçekleştirilecek. Bursa'nın duayen sanatçıları Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'in isimlerinin verildiği çarşı alanlarında, ziyaretçiler birbirinden farklı lezzetleri tatma imkanı bulacak. Bursa Üreten Kadınlar Sokağı'nda ise kadın dernekleri ve kooperatifleri kendi ürettikleri ürünleri sergileyecek. 7 farklı ülke ve 10 farklı şehirden katılımcıların yer aldığı festivalde, Hastavuk da yerini aldı.

Gastronomi Festivali'nin her sene daha iyiye gittiğini belirten Hastavuk Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, "Gastronomi Festivali'ne düzenlendiği ilk günden itibaren katılıyoruz. Bu sene firmaları Merinos Park içerisine yaydılar, gayet güzel oldu. Izgara yapan firmalar, diğer firmalardan ayrılırsa daha sağlıklı olur. Bursa halkının oldukça sevdiği bir festival haline geldi. Her geçen sene daha da iyiye gidiyor. Hastavuk olarak amacımız sağlıklı proteini lezzetli bir şekilde halkımızın damak tadına sunmak. Hastavuk olarak sağlıklı nesillerin yetişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapma çabası içerisindeyiz" şeklinde konuştu. - BURSA