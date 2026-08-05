Bursa Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 81'e Ulaştı

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan barajlarında doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre büyük artış gösterdi. Geçen yıl ağustos ayı başında yüzde 24,9 seviyesinde bulunan doluluk oranı, bu yıl 4 Ağustos itibarıyla yüzde 81'e ulaştı. Böylece barajlardaki su seviyesi son bir yılda 56,1 puanlık artış kaydetti.

Bursa'da geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kritik seviyelere kadar gerileyen barajlar, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlarla yeniden doldu. Güncel verilere göre Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranı 4 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yüzde 81 olarak ölçüldü.

Verilere göre son 3 günde doluluk oranı 1 puan, son 7 günde 2,6 puan, son 30 günde ise 11,5 puan geriledi. Buna rağmen geçen yılın aynı gününe göre barajlardaki doluluk oranı 56,1 puan artış gösterdi.

2025 yılının yaz aylarında kuraklığın etkisiyle yüzde 25 seviyelerine kadar gerileyen barajlar, sonbahar ve kış aylarında yağışların başlamasıyla yükselişe geçti. İlkbaharda neredeyse tam kapasiteye ulaşan barajlarda yaz aylarında yeniden düşüş yaşansa da doluluk oranı halen geçen yılın çok üzerinde bulunuyor.

Barajların bu denli doluluk oranında mevcut seviye sevindirirken, yaz aylarında artan tüketim nedeniyle suyun tasarruflu kullanılmasının önemini koruduğu belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı