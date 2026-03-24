Büro Memur-Sen, gümrük muhafaza memurları arasındaki eşitsizliğin giderilmesi için imza kampanyası başlattı

Büro Memurları Sendikası, gümrük teşkilatındaki eşitsizliklerin giderilmesi ve istihdam politikalarının düzeltilmesi için imza kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya, muhafaza memurları arasındaki ayrımcılığın sona erdirilmesini amaçlıyor.

Büro Memurları Sendikası, (Büro Memur-Sen) gümrük teşkilatında muhafaza memurları arasındaki eşitsizliğin giderilmesi ve istihdam politikasındaki yanlışlıkların düzeltilmesi için imza kampanyası başlattı.

Büro Memur-Sen tarafından, imza kampanyasının detayına yönelik olarak yapılan açıklamada, adli ve idari kolluk gücünün güçlendirilmesi ve meri gümrük mevzuatındaki muhafaza hizmetlerinin verimliliğinin arttırılması hedefi ile 2012 yılında Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinin kapatılıp, resmi Muhafaza Memurlarının kolluk olmayan Gümrük Müdürlüklerine, sivil Muhafaza Memurlarının da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin emrine verildiği hatırlatıldı. Yapılan bu değişikliğin istenilen hedefi gerçekleştirmediğine dikkat çekilen Büro Memur-Sen açıklamasında, "Gümrüklü sahalarda çift başlılık ortaya çıkmış, önleyici kolluk görevi ve kamu düzeninin sağlanması konularında hızlı ve etkin mücadele zayıflamış, olaylara müdahalede ve karar alma süreçlerinde gecikmelerle birlikte personelin sevk ve idaresinde de aksamalar yaşanmıştır" denildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün yıllardır bu gerçeği görmezden geldiğinin de ifade edildiği açıklamada, muhafaza personeli arasında resmi ve sivil ayrımı yapılmasının, 'Muhafaza personelinin kariyeri de resmi veya sivil çalışmasına göre oluyor' endişesini ortaya çıkardığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı'nda yaşanan istifalarda en çok istifanın Gümrük Müdürlükleri'nde yaşandığının ifade edildiği açıklamada, görevde yükselmede ayrımın tamamen kaldırılarak, tüm personelin tek çatı altında, eşit ve adil kriterlerle değerlendirilmesi, teşkilat bütünlüğü ve kurumsal aidiyeti güçlendirecek yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi istendi. Büro Memur-Sen'den yapılan açıklamada, imza kampanyasının Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile başlatıldığı ifade edilerek, toplanan imzaların Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a verileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Kuyumcularda altın kalmadı! Cama asılan yazı bomba

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler

Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi