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BÜRO MEMUR-SEN Genel Başkanı Yazgan: "Kamuda servis hizmeti yeniden devam edecek"

BÜRO MEMUR-SEN Genel Başkanı Yazgan:
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Büro Memurları Sendikası (BÜRO MEMUR-SEN) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "İlk günden itibaren söyledik; tasarruf israftan yapılır. Toplu sözleşme kazanımı olan servis hizmeti bir israf değildir" dedi.

Büro Memurları Sendikası (BÜRO MEMUR-SEN) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "İlk günden itibaren söyledik; tasarruf israftan yapılır. Toplu sözleşme kazanımı olan servis hizmeti bir israf değildir" dedi.

BÜRO MEMUR-SEN Genel Başkanı Yusuf Yazgan, tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırılan kamudaki servis hizmetinin, yeniden verilmeye devam edileceğini belirterek, konuyla ilgili yazının, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından ilgili bakanlık ve kurumlara gönderildiğini açıkladı.

Yazgan, yaptığı açıklamada, "İlk günden itibaren söyledik; tasarruf israftan yapılır. Toplu sözleşme kazanımı olan servis hizmeti bir israf değildir. Bunun üzerine bir aylık eylem takvimi gerçekleştirdik. ve sonunda yanlıştan dönüldü. Sesimizi duyan, mağduriyetin giderilmesi için kamu görevlilerinin yanında olan herkese teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız dahil ilgili tüm bakanlıklara talebimizi ilettik. Yaşanan mağduriyeti gören ve sesimizi duyan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yazgan, servislerin kaldırılmasıyla trafik yoğunluğunun artacağı, toplu taşımanın yetersiz kalacağı, kamu görevlilerinin işe gitmesinde sorunlar yaşanacağına dikkat çektiklerini de hatırlatarak, "Bir toplu sözleşme kazanımı kolay elde edilmiyor. Talep etmeden önce gerekliliğini ortaya koyuyoruz. Servis hizmeti de bu şekilde elde edilmiş bir kazanımdır. Kamu görevlilerinin mesaiye istikrarlı ve vaktinde ulaşmasını sağlayacak, iş motivasyonu ve verimliliğini artıracak bir uygulamadır. İnsanlar yıllardır bu hizmete göre düzenlerini kurdu. Servislerin kaldırılmasıyla herkes ne yapacağını şaşırmıştı" açıklamasında bulundu.

Servislerin kaldırılmasıyla mağduriyet yaşayanlar içinde engelli kamu görevlilerinin de bulunduğunu belirten Yazgan, engellilere sağlanan pozitif ayrımcılığın servis hizmetiyle büyük sekteye uğradığını ama servis hizmetinin yeniden verilmesiyle bütün kamu görevlilerinin mağduriyetinin sona erdiğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yusuf Yazgan Kamu

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