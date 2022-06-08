Burhaniyeli kadınlar iyilikte yarışıyorlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burhaniyeli kadınlar iyilikte yarışıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Burhaniyeli kadınlar iyilikte yarışıyorlar

Burhaniye ilçesinde, Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezinde giyim kursu öğretmeni Özlem Tezcan'ın öncülüğünde ' İyilikte Yarışıyoruz' projesi çerçevesinde bir araya gelen 10 kadın ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi.

Burhaniye ilçesinde, Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezinde giyim kursu öğretmeni Özlem Tezcan'ın öncülüğünde ' İyilikte Yarışıyoruz' projesi çerçevesinde bir araya gelen 10 kadın ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi. Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine giden kadınlar, burada Hamiyet-Ferudun Sözen Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret ederken, 56 çocuğa giyim eşyası, ayakkabı ve oyuncaklar hediye etti.

Hamiyet-Ferudun Sözen Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri tarafından karşılanan Burhaniyeli kadınlar, çocuklarla sohbet ederken, hediyeleri takdim ettiler. Hediyelerin çocuklara özel hazırlandığını anlatan giyim kursu öğretmeni Özlem Tezcan, "Hazırladığımız ürünleri kendi ellerimizle teslim ettik. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Her şey çocuklarımız için. Yaşasın iyilik. Projemize destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlyas Arslan Çanakkale Çocuk Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title