Burhaniyeli Çocuklar 23 Nisan'da Eğlenceye Doyacak

Burhaniye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dolu dolu etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

23 Nisan sabahı saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayacak törenler, protokol ve gösteri gruplarının bando eşliğinde stada kadar yürüyüşüyle devam edecek.

Saat 10.00'da 8 Eylül Stadyumu'nda Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının halkı ve çocukları selamlamasının ardından kutlama etkinlikleri başlayacak. Stadyumda yapılacak etkinliklerde resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilecek. Ritim, ront, dans, step, halk oyunları gösterilerinin yapılacağı etkinlikler, Burhaniye Belediyesi'nin düzenlediği şenlikle sürecek.

Saat 13.30'da 8 Eylül Stadı'nda yapılacak şenlik etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlenecek.

23 Nisan Çocuk Şenliği programı daha sonra saat 16.30'da Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde 4-10 yaş çocukları için Asterix& Oburix isimli tiyatro oyunuyla son bulacak.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin güvencesi, milli iradenin yeşerdiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 102'inci yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve haklı gururunu yaşıyoruz.Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur. Sevgiyle büyüyen çiçekler, gülen yüzler, sevgiye ihtiyacı olan sıcak yüreklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 102. kuruluş yıl dönümünü ve bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde öncü olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit, gazi ve büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.