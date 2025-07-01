Burhaniye Kaymakamı Atilla görevine başladı

Burhaniye ilçesinde, İlyas Memiş'in Kayseri Talas'a atanmasıyla boşalan kaymakamlığa Cumali Atilla atandı. Ankara'nın Altındağ ilçesinden gelen Atilla, görevine başlarken hizmet kalitesini artırmak için çalışacağını söyledi,

Burhaniye'nin yeni Kaymakamı Cumali Atilla, ilçedeki görevine başladı. İlçeye ilk kez geldiğini kaydeden Atilla, hizmet kalitesini artırmak için çalışacaklarını söyledi. Burhaniye'ye tayin için 3 ay araştırma yaptığını anlatan 61 yaşındaki 3 çocuk babası Cumali Atilla, halka hizmeti hakka hizmet olarak gördüğünü söyledi. Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte ilçeye hizmet için çalışacaklarını kaydeden Kaymakam Atilla, "Kapımız herkese açık olacak. Herkese eşit davranacağız. İlçemizdeki köyleri gezerek muhtarlar ve vatandaşlarla görüşeceğiz. Şehit ve gazi aileleri ile yaşlıları ve gençleri ziyaret edeceğiz. Her zaman halkımızın arasında olacağız Fakirin fukaranın yanında olacağız. Herkese eşit mesafede hizmet edeceğiz. Ekip arkadaşlarımız ile birlikte hizmet kalitesini artırmak için çalışacağız" dedi. - BALIKESİR