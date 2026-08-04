Burhaniye'de Esnaf Sağlığı İçin İş Birliği

Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Betül Erten Akbey, Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti. Konuğunu makamında ağırlayan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, esnaf sağlığı üzeninde fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram yaptığı açıklamada, "Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Uzm. Dr. Betül Erten Akbey odamızı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette ilçemiz ve esnaflarımızın sağlığını ilgilendiren konular üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu ve ileride ortak projelere imza atma kararı aldık. Bu güzel anlamlı ziyaret için esnaflarımız ve odamız adına çok teşekkür ederiz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı