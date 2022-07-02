Burhaniye'de Kabotaj Bayramı Coşkusu

Burhaniye'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İskele Yat Limanı'nda törenlerle kutlandı. Kabotaj Bayramı kapsamında Mavi Bayrak töreni de yapıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı. Törende yüzme, yağlı direkte bayrak kapma, denizde ördek yakalama yarışları yapıldı. Burhaniyeliler yarışmalara yoğun ilgi gösterdi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Bugün, Türk vatandaşlarına denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, eğitim ve bunun gibi alanlarda birçok imtiyazı sağlandığı, siyasi ve ekonomik özgürlüklerin elde edildiği gündür. Bunun yanında Burhaniye'miz belediyemize ait. Halk plajlarında 4 adet, clup orient'te 1 adet olmak üzere 5 adet mavi bayrağa sahiptir. Ören, Öğretmenler Mahallesi, Bağlarburnu ve Gadana Halk Plajlarımız dünya standartlarında temizliğe ve güvenilirliğe sahiptir. Temizliği ve güzelliğinin yanı sıra can kurtaran hizmetimiz ile de güvenliğini sağlamaktayız. Ayrıca Pelitköy Gadana ve Bağlarburnu plajlarımızda halkımıza açık çim alanlar ile ücretsiz ve keyifli bir tatil fırsatı sunuyoruz. Mavi Bayraklı plajlarımız ile turizme hizmet etmek ayrı bir onur kaynağımızdır. Burhaniyemiz uzun sahil şeridi ve hizmet kalitesi ile körfezin incisi konumuna gelmiştir. Burhaniye'mizi hiç kuşku yoktur ki daha güzel ve aydınlık bir hale getirmek için; onu deniziyle, kumuyla, doğasıyla, kültürüyle koruyup güzelleştirmeyi, halkımıza daha kaliteli hizmet vermeyi vaad ediyoruz" diye konuştu.

Ardından kutlamalar kapsamında, Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı'nda Mavi Bayrak töreni de yapıldı. Öğretmenler Mahallesi Halk plajında düzenlenen törene, TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü Doğan Karataş ve ilçe protokolü katıldı.

Mavi Bayrak töreninde konuşan Deveciler, "Mavi bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Temiz, bakımlı, donanımlı güvenli ve dolayısıyla uygar, sürdürülebilir bir çevrenin sembolüdür. Plajlar için özünde temiz deniz suyu sonrasında da çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren, gerekli donanıma sahip iyi bir çevre yönetimini temsil etmektedir. Burhaniye'de 4 adet halk plajımızda belediyemize ait, 1 adet de Clup Orient'e ait 5 adet mavi bayrağı dalgalandırıyoruz. Amacımız bu sayıyı daha da arttırmak" dedi. Törende konuşan TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş, Türkiye'nin sahip olduğu 463 Mavi Bayraklı plajıyla, dünyada İspanya ve Yunanistan'ın ardından 3'üncü sırada yer aldığının altını çizerek, Mavi Bayrağın ülkenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

ANKA / Yerel