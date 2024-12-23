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Burhaniye'de Fidan Dikme Etkinliği

Burhaniye'de Fidan Dikme Etkinliği
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Bilim ve Teknoloji Derneği'nin düzenlediği fidan dikme etkinliğinde 500 fıstıkçamı fidanı toprakla buluşturuldu. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte, ağaç dikmenin mutluluğu yaşandı.

Balıkesir'de 7'den 70'e fidan diktiler

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Bilim ve Teknoloji Derneği'nin "Bir fidan bin nefes" sloganı düzenlediği fidan dikme etkinliğinde 500 adet fıstıkçamı fidanı toprakla buluşturuldu. Madra Dağı'nın eteklerinde Yunuslar Mahalle yakınlarında düzenlenen etkinlikte, 7'den 70'e her yaştan vatandaşlar ağaç dikmenin mutluluğunu yaşadı.

Burhaniye Orman İşletme Şefliği'nin belirlediği alanda fidan diken vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi. Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz'ın da iştirak ettiği etkinliğe, Bilim ve Teknoloji Derneği üyeleri ile değişik yaşlardan yeşil sever vatandaşlar katıldı. Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz ağaç dikimi konusunda bilgilendirme yaparken, genç yaşlı herkes fidan dikme mutluluğunu yaşadı. Mutlu olduğunu anlatan Halil Ersezen, "İlgililere çok teşekkür ederim. Güzel bir gün oldu. Ülkemizin yeşillendirilmesi için bizde küçük bir katkıda bulunduysak ne mutlu bize. Teşekkür ediyorum" dedi. Ülkü Alpaslan da; "Çok eğlendim. Daha çok dikmeyi istiyorum. Herkesin fidan dikmesini istiyorum" dedi. Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz ise, "Bu sahaya yangından sonra toprak işlemesi yapılarak fıstık çamı fidanlarını diktik. Burada yaklaşık 5 bin adet fıstıkçamımız var. Bu gün de sahamızda boş olan kısımlar da Bilim ve Teknoloji Derneği üyeleriyle birlikte ve halkımızın desteği fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Dernekle birlikte yaklaşık 500 adet fidan dikimimizi gerçekleştirmiş olacağız. Güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu. Bilim ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi İsmail Yalçın da, "Orman İşletme Şefliği ile birlikte Bilim Teknoloji Derneği olarak bir organizasyonu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 500 tane fidanı gençler ve çocuklarda birlikte diktik. Bu orman bölgesine ağaç dikmeyi gerçekleştirdik. Çok faydalı bir iş yapmış olduk Özellikle çocuklar nasıl fidan dikileceğini öğrendiler" dedi. 83 yaşındaki Leyla Yüksekses ise, "Çok memnunum. Herkese tavsiye ediyorum. Yani herkes bir ağaç dikmeli bence. Yani her şeyi başkasından beklemeyelim. Caba sarf edelim. Ben 80 küsur yaşındayım. Ağaç dikmeye geldim. Burada 5 yaşında 7 yaşında çocuklar var. Anneler getirmiş onları. Çok memnun oldum. Çocuklarımızı böyle etkinliklere katalım lütfen" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Yerel
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