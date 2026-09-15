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Burhaniye de Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Jandarma komutanını ziyaret etti

Burhaniye de Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Jandarma komutanını ziyaret etti
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Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz ay göreve başlayan Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu’ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz ay göreve başlayan Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Burhaniye de Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu'yu ziyaret etti. Jandarma Komutanı Topçu, konuklarını makamında kabul ederken ikramlarda bulundu. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram yaptığı açıklamada, " Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak yeni göreve başlayan Jandarma karakol komutanımız üsteğmen Mustafa Topçu'yu makamında ziyarette ettik. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Burhaniye'miz ve esnaflarımız için karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. Esnaflarımız ve odamız adına çok teşekkür ederiz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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