Burhaniye'de emekliler aylıklarına zam talebiyle eylem yaptı

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde DİSK Emekli-Sen ve Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubeleri'nin öncülüğünde bir araya gelen emekliler aylıklarının artırılması talebiyle eylem yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki eyleme Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri de destek verdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin, burada yaptığı açıklamada, iktidarın 2023'teki seçimler öncesindeki yoklamalarda umduğunu bulamayınca önemli vaatler verdiğini ifade etti.

Şahin, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs 2023'te, seçimlere 3 gün kala, en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını açıklarken, memur maaşlarındaki artışların memur emeklilerine de otomatik olarak yansıyacağını söyledi. Aynı gün AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yapılacak düzenlemeye ilişkin, 'Bu düzenlemeden bütün emeklilerimiz de yararlanacak' açıklamasında bulundu. Ancak seçimlerin ardından çıkarılan düzenlemede kamu görevlilerinin maaşlarına net 8 bin 77 lira seyyanen ödeme yapılırken, memur emeklilerinin aylıklarına hiç bir ekleme yapılmadı.

Emeklilerin giderek toplumsal dengeleri değiştirmeye başladığı, kamu çalışanlarının iktidardan uzaklaştığı bir dönemde AKP iktidarı, memurları yanına alıp, emeklilere de umut vererek, oy kayıplarını önlemeye çalıştı. Aradan geçen bunca zamana rağmen, emeklilere verilen vaatlere yönelik hiçbir adım atılmadı. Emekli sendikaları olarak, birçok örneğine tanık olduğumuz bu tarzın, emeklileri oyalama taktiği olduğu çok açıktı. Çıkarılan yasada emeklilerin dışarıda tutulması 4688 sayılı kanuna ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. İktidar, yasanın arkasından dolanmış, meseleyi bir oldu bittiye getirmiş, adeta hile yapmıştır."

"TOPLUMUN TÜM EMEKLİ KESİMLERİ DERİN SEFALETE MAHKUM EDİLDİ"

DİSK Emekli-Sen Burhaniye Şube Başkanı Selma Püskül de uygulanan ekonomi ve ücret politikalarının emeklileri toplumun en korumasız, en derin yoksullukla sınanan kesimi haline getirdiğini belirtti.

Milyonlarca emeklinin öfkesi ve haklı isyanının artık görmezden gelinemez bir boyuta ulaştığını vurgulayan Püskül, "Genel seçimler öncesinde bizzat en üst düzey siyasi makamlar tarafından kamuoyu önünde açıkça taahhüt edilmiş kamu çalışanlarına yapılacak seyyanen ilave artışın emeklilere de aynen yansıtılacağı ilan edilmiştir. Ancak seçimlerin hemen ardından çıkarılan torba yasayla bu söz çiğnenmiş, seyyanen ek ödeme yalnızca görevdeki çalışan memurlara verilmiş, memur emeklileri başta olmak üzere tüm emekliler düzenlemenin tamamen dışında bırakılmıştır" diye konuştu.

"EMEKLİYİ BÜTÇEDE YÜK, HAZİNEDE AÇIK OLARAK GÖREN ZİHNİYET"

Püskül, mevcut adaletsizliğin yalnızca memur emeklileriyle sınırlı kalmadığını, zaten açlık sınırının çok altında yaşam mücadelesi veren SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de tamamen yok sayılarak toplumun tüm emekli kesimlerinin derin sefalete mahküm edildiğini söyledi.

Püskül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siyasi iktidarın bu keyfi ve ayrımcı tasarrufuna karşı suskun kalmayan bir Yargıtay Onursal Üyesi'nin açtığı dava ve yerel mahkemenin itirazı haklı bularak dosyayı somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesine taşıması, emeklilerin meşruiyet mücadelesinin tescilidir. Bu dava, siyasi iktidarın emeklilere reva gördüğü üvey evlat muamelesinin yargılanmasıdır. Emekliyi bütçede yük, hazinede açık olarak gören sermaye yanlısı zihniyetin ifşasıdır. Anayasa Mahkemesi'nin önündeki tarihi bir adalet ve eşitlik sınavıdır. Yüksek Mahkeme üyelerine buradan, emek hareketinin merkezinden sesleniyoruz; Anayasa'nın lafzı ve ruhu açıktır. AYM, kamusal adaletin, sosyal devlet ilkesinin ve kanun önünde eşitliğin gereğini yerine getirmeli, bu ayrımcı mevzuat hükümlerini derhal iptal ederek tarihi hukuksuzluğa son vermelidir."

Kaynak: ANKA