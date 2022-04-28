Burhaniye'de Beşiktaşlı taraftarlardan gıda yardımı

Burhaniye'de, 1903 Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği, 3 yıldır olduğu gibi bu Ramazan Ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolilerini ulaştırdı. Kapı kapı gezen taraftarlar 123 koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, hayır dua aldı.

1903 Beşiktaşlılar Derneği 3 yıldır olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. Kendilerine destek olanlara teşekkür eden 1903 Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Hüseyin Çolak, "Yaptığımız etkinliklerle bir taraftar derneği olmanın yanı sıra bir sivil toplum kuruluşu gibi ilçemizde aktif bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmekteyiz. Kurulduğumuz günden bugüne 400'e yakın yardım kolisini ihtiyaç sahipleriyle buluşturmamızın ardından bu yıl da 123 koliyi Ramazan ayı vesilesi ile paylaştık. Bizler Süleyman Seba'nın "İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz." sözünü kendimize düstur edindik. Bu doğrultuda elimizden geldiğince paylaşmaya, hemşerilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Yardımda bulunan-bulunmayan, bizlere güvenip destek olan rakip takım taraftarları başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Hoşgörünün arttığı, birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde katkısı olan aydır. Hemşerilerimizin gelecek bayramlarını da şimdiden kutlarız" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel