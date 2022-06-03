Burhaniye Belediyesi memurlarına yemek yardımı sözleşmesini imzaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burhaniye Belediyesi memurlarına yemek yardımı sözleşmesini imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Burhaniye Belediyesi memurlarına yemek yardımı sözleşmesini imzaladı

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile belediyede yetkili TÜMBEL-SEN arasında aylık yiyecek yardımının protokolü imzalandı.

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile belediyede yetkili TÜMBEL-SEN arasında aylık yiyecek yardımının protokolü imzalandı.

Resmi gazetede yayımlanan devlet memurlarına yemek yardımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile belediye başkanlarına bu konuda yetki verilmesiyle, yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yönelik yemek yardımı için Burhaniye Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından protokol imzaları atıldı. İmzalanan protokol dahilinde memurlara her ay tavan tutarında ödeme yapılacak.

2022 sonuna kadar yapılan protokol dahilinde belediyede çalışan tüm kamu görevlileri yönetmelik gereği belirlenen yemek yardımından yararlanabilecek. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Burhaniye Belediyesi Ali Kemal Deveciler Balıkesir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title