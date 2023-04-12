Burhaniye Belediyesi, Emıtt 2023'teki Yerini Aldı

26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul TÜYAP Fuar Alanı’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Fuarda, Burhaniye Belediyesi de yerini aldı.

26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Fuarda, Burhaniye Belediyesi de yerini aldı.

EMITT'te yerli ve yabancı turistlere ilçenin değerlerini tanıtan Burhaniye Belediyesi, misafirlerine ilçenin marka ürünü zeytinyağı, zeytin sabunu, kültürel yemeklerinden örnekler sundu; son zamanlarda yaşadığı gelişim ve değişim ile artan turistik cazibesini broşürler ve filmler ile ortaya koydu.

İMAMOĞLU STANDIN İLK ZİYARETÇİLERİNDEN OLDU

Açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış sonrası fuar alanında yaptığı gezide Burhaniye Belediyesi'nin standını da gezdi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İBB Başkanı İmamoğlu'na yöresel ürünlerden oluşan hediyeyi takdim etti.