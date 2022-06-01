Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler: "Bir M2 Zeytinlik İmara Açmadık" - Haberler

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediyesi'nin son zamanlarda zeytinliklerle ilgili karalanmaya çalışıldığı belirterek, "Göreve geldiğimizden bu zamana kadar Burhaniye'de 1 m2 zeytinlik imara açılmamıştır" diye konuştu. Deveciler, zeytinliklerin 1993 yılında zeytinlik yasası öncesi imara açıldığını vurguladı.

Burhaniye Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumunda konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, meclis gündemine geçmeden yaptığı açıklamalarda, Burhaniye'de zeytinliklerin imara açıldığı yönünde basın ve kamuoyunda algı yaratıldığını belirterek, kamuoyunun doğru bilgiyi yetkili kişiden alması gerektiği yönünde açıklama yaptı.

"BİZİ ZEYTİN DÜŞMANI GÖSTERMEK İSTİYORLAR"

Belediyeye ait imarlı zeytinlik arazilerinin bir kısmının 1993 yılı öncesi imara açıldığının altını çizen Başkan Deveciler, "Göreve geldiğimizden bu zamana kadar Burhaniye'de 1 m2 zeytinlik imara açılmamıştır" dedi.

Sosyal medya üzerinden de canlı olarak yayınlanan meclis görüşmelerinde sürekli bunu belirttiğini sözlerine ekleyen Başkan Deveciler, "Bizi ve belediyemizi zeytin düşmanı göstermek istiyorlar. Şahsım ve ekip arkadaşlarımıza yönelik yapılan bu algı operasyonlarının kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyor, Burhaniye'miz adına yaptığımız her hizmette kamunun menfaatini düşündüğümüzü herkesin bilmesini istiyorum" diye konuştu.

"PELİTKÖY'DE DE İMARA AÇILAN ALAN YOK"

Ayrıca Pelitköy bölgesinde imara yer açıldığı yönünde de spekülasyonlar yapıldığını vurgulayan Başkan Deveciler, şöyle devam etti:

"Biz Burhaniye'de sadece bir yeri imara açtık, orası da 30 yıldır imar bekleyen ve Ören'in bina yoğunluğunu alacak olan BUBFA Fakültesi ile Ayaklı'nın olduğu bölge. O bölgeyi imara açtık ama başkaları gibi 5 katlı olarak açmadık. Yüzde 25 yoğunlukla 2 kat imara açtık ve bu alana bağlı 20 dönüm Belediye hizmet alanını Burhaniye Belediyesine kazandırdık. Belediye hizmet alanlarında sosyal tesisler, öğrenci yurdu, düğün salonu, gençlik merkezi binaları yapacağız. Ayrıca bu alanda Ayaklı Mesire Alanının bitişiğinde 60 dönüm kent parkı da yapıp Burhaniyelilerin hizmetine sunacağız."

Deveciler, "Söylenen gibi ne Pelitköy'de, ne de Burhaniye'de başka imara açtığımız bir alan yok. Bunun kamuoyunun bilgisine sunuyor. Ters algı yaratanlara itimat etmemelerini rica ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

ANKA / Yerel