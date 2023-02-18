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Burgazada'da dümeni kilitlenen yolcu vapuru paniğe neden oldu

Yerel Haberler

Burgazada'da dümeni kilitlenen yolcu vapuru paniğe neden oldu Burgazada'dan Büyükada'ya giden bir yolcu vapurunun dümeni kilitlendi.

Burgazada'da dümeni kilitlenen yolcu vapuru paniğe neden oldu

İSTANBUL - Burgazada'dan Büyükada'ya giden bir yolcu vapurunun dümeni kilitlendi. Denizin ortasında sabit bir şekilde kalan vapurun yolcuları başka bir vapura tahliye edildi. Olay nedeniyle vapurdaki yolcular kısa süreli panik yaşadı.

Burgazada'dan kalkarak Heybeliada- Büyükada'ya doğru seyir halinde olan 'Moda' isimli bir yolcu vapurunun dümeni kilitlendi. Vapurun yardım çağrısı üzerine olay yerinden geçmekte olan Fahri Korutürk isimli bir vapur, yolcuların tahliyesi için dümeni kilitlenen vapurun yanına yanaştı. Yolcular, Fahri Korutürk isimli vapura tahliye edildi. Olay nedeniyle, dümeni kilitlenen vapurda bulunan yolcular kısa süreli panik yaşarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fahri Korutürk Büyükada Genel Yerel Haberler

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