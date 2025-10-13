Haberler

Burgaz Gençlik ve Yardımlaşma Derneği'nden Filistin İçin Yürüyüş

Burgaz Gençlik ve Yardımlaşma Derneği'nden Filistin İçin Yürüyüş
Burgaz Gençlik ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Mudanya'da 'Filistin özgürlüğü için gökyüzüne ses veriyoruz' sloganıyla bir yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, Filistin halkına destek vermek amacıyla Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Burgaz Gençlik ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, "Filistin özgürlüğü için gökyüzüne ses veriyoruz" sloganıyla Mudanya'da yürüyüş düzenledi.

Burgaz Gençlik ve Yardımlaşma Derneği, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Mudanya BUDO İskelesi önünde toplanan katılımcılar, "Filistin özgürlüğü için gökyüzüne ses veriyoruz" sloganı altında Mütareke Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail'in saldırılarını protesto ederek Filistin halkına destek mesajı verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
