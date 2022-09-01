Burdur yerel haberleri | Burdur'da, yeni adli yıl çelenk sunma töreni ile başladı Yerel Haberler Burdur yerel haberi | Burdur'da 2022-2023 yeni adli yıl açılışı sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Burdur'da 2022-2023 yeni adli yıl açılışı sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Başsavcı Vekili Ramazan Coşkun ve Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih ile Baro Başkanı Ramazan Gedik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yeni adli yıl başladı. - BURDUR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Cumhuriyet Meydanı Burdur Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Burdur yerel haberleri | Burdur'da, yeni adli yıl çelenk sunma töreni ile başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.