Burdur haberi! Kemer'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Kemer'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen

ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Uzman Jandarma 8 Kademeli Çavuş Niyazi Özkul ve Gazi Mehmet Çoban, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Tören, öğrencilerin Gaziler Günü ile ilgili şiirleri okumasıyla sona erdi. Tören sonrası açıklama yapan Kaymakam Çam, 19 Eylül 1921'de Atatürk'e mareşallik ve gazilik unvanının verildiği gün olduğunu hatırlatarak, Atatürk'ün bugünü tüm gazilere atfettiğini söyledi.

Çam, vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri ve gazileri andıklarını ifade ederek, "Gazilerimiz sadece bugün değil 365 gün bizim baş tacımız. Ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin diye canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum" diye konuştu. Çam, gaziler günü dolayısıyla akşam gazi ve aileleriyle de bir arada olacaklarını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Topaloğlu ise vatan için çok bedeller ödendiğine dikkat çekerek, "Gazilerimizi bir gün değil her gün anmalıyız. Çünkü vatan için canlarını feda etmekten çekinmemişler. Devletimizin tüm kurumlarının şehitlerimiz ve gazilerimizin ailelerine en iyi şekilde tüm imkanları sunması lazım. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, gazilerimize de sağlıklı günler diliyorum" dedi.

törene, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Mustafa Tıraş ile Ramazan Kal, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı. - ANTALYA