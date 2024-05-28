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Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Tedavisi Sonrası Bir Hastanın Hayatını Kaybetmesi

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Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastaların fenalaşması sonucu bir hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından diğer hastaların durumları ise stabil.

(BURDUR) - Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisinin ardından fenalaşarak Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen hastalardan Mustafa Demir, hayatını kaybetti.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetler ile tekrar Burdur Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer tarafından gün içinde diyaliz alan hastalar aranarak ambulanslarla hastaneye getirildi. 33 hasta çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. Önlem olarak diyaliz merkezi kapatıldı yaşanan olayla ilgili adli ve idari tahkikat sürüyor.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hastaların durumları hakkında sürecin yakından takip edildiği belirtilirken dört hastanın entübe edildiği diğer hastaların genel durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

Olay sonrasında ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe edilen hastalardan Mustafa Demir hayatını kaybetti.

Diğer üç entübe hastanın durumlarının ise stabil olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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