Burdur'daki 15 Temmuz Anmasına Katılan CHP'liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerine Tepki Göstererek Alanı Terk Etti

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşma dev ekrana yansıtıldı. Törene katılan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ve diğer partililer, Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine tepki göstererek alanı terk etti.

Burdur Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü dolayısıyla dün Cumhuriyet Meydanı'nda bir anma program düzenlendi. Programa CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ve İYİ Parti Burdur İl Başkanı Faruk Erkan da katıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda dün düzenlenen anma programında yaptığı konuşma dev ekrana yansıtıldı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ve CHP'liler, Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine tepki göstererek alanı terk etti.

"BU MİLLETİ BÖLMEYE ÇALIŞANLARA İNAT BİZ, 84 MİLYONU KUCAKLAYACAK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nde, Belediye Başkanımız, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanımız ile alanda yerimizi almıştık. Cumhurbaşkanı, konuşmasında, AKP grup toplantısında olduğunu zannedip Genel Başkanımıza, diğer 5 siyasi parti genel başkanına hakaretlerde bulununca hep birlikte alanı terk ettik. Orada bulunan hemşerilerimizden özür diliyoruz. Bu milleti bölmeye çalışanlara inat biz, 84 milyonu kucaklayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel