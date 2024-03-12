Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Mermer Ocağında Kaza: Bir Tır Şoförü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çeltek köyünde bulunan bir mermer ocağında tır şoförü Mehmet Saray, üzerine düşen mermer bloğu sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çeltek köyünde bulunan bir mermer ocağında üzerine mermer bloğu düşen tır şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çeltek köyünde bulunan bir mermer ocağında meydana gelen olayda tıra mermer yüklendiği sırada kasada bulunan şoför Mehmet Saray'ın (45) üzerine mermer bloğu devrildi. Saray, kazada ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Saray, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saray, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Saray'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Yeşilova Burdur Saray Güvenlik Acil Durum Kaza Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2012 filmi konusu nedir? 2012 filimi ne zaman yayına yayınladı? 13 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title