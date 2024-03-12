Burdur'da Mermer Ocağında Kaza: Bir Tır Şoförü Hayatını Kaybetti

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çeltek köyünde bulunan bir mermer ocağında üzerine mermer bloğu düşen tır şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çeltek köyünde bulunan bir mermer ocağında meydana gelen olayda tıra mermer yüklendiği sırada kasada bulunan şoför Mehmet Saray'ın (45) üzerine mermer bloğu devrildi. Saray, kazada ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Saray, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saray, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Saray'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.