Haberler

Düğün Günü Motosiklet Kazası: İsmail Arpağ Son Yolculuğuna Uğurlandı

Düğün Günü Motosiklet Kazası: İsmail Arpağ Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da düğün günü motosikletiyle park halindeki tırın dorsesine çarparak hayatını kaybeden 26 yaşındaki İsmail Arpağ, düzenlenen cenaze töreninin ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza anı, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞÇI

(BURDUR) - Burdur'da düğün günü motosikletiyle park halindeki tırın dorsesine çarparak hayatını kaybeden 26 yaşındaki İsmail Arpağ, son yolculuğuna uğurlandı. Arpağ'ın yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'da Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta düğün günü motosikletiyle park halindeki tırın dorsesine çarparak hayatını kaybeden 26 yaşındaki İsmail Arpağ için cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve yakınlarının katıldığı törenin ardından Arpağ'ın cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletiyle sokakta ilerleyen Arpağ'ın park halindeki tırın dorsesine çarparak yola savrulduğu görülüyor.

Kaynak: ANKA
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti

Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Erdoğan'ın mesajı gayet net
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Bakan, bu görüntüleri örnek gösterip resti çekti: Kararlıyız
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı: İstanbul ve Ayasofya'yı ele mi geçirmeliydik?

Bak sen küstaha! Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı

Eylül ayında şaşırtan manzara! Kars'ı ani dolu yağışı vurdu

Eylül ayında şaşırtan manzara! Kars beyaza büründü

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum

Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
Hemşireden infial yaratan paylaşım

Devletin hastanesinde çalışan hemşire de bunu yaparsa