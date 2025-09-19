Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Burdur'da 23 afet çalışma grubundan 240'i aşkın personelin katılımı ile düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Burdur'da Valilik ve AFAD koordinesinde 17 kurum, 23 afet çalışma grubu ve 240'i aşkın personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Menderes Mahallesi olan 5.7 büyüklüğünde 10 saniye süren bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında Menderes Mahallesi'nde 2 konutun yıkıldığı ve enkaz altında 4 kişinin kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, arama kurtarma, UMKE, sağlık ve KBRN ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Enkazdan çıkarılan yaralılar UMKE ekiplerine teslim edilerek, ambulansa taşındı. Enkaz bölgesinde çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Depremde kimyasal sızıntıya maruz kalan bir vatandaş ise AFAD KBRN ekipleri tarafından destinasyon işlemi yapılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan yakınlarından haber alamayan ve enkaz alanına girmek isteyen yaralıların yakınlarını çevik kuvvet ekipleri uzaklaştırdı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat başarıyla son buldu.

"23 çalışma grubumuzun bu grup içerisindeki faaliyetlerinin yürütülmesi gerekiyor"

Tatbikat çerçevesinde kurulan toplanma yerine gelerek incelemelerde bulunan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Senaryomuza göre 5.7 şiddetinde bir deprem olduğu varsayımıyla hareket ediyoruz. İlimizde 5.7 şiddetinde saat 15.00 sıralarında bir depremin olduğunu varsayarak senaryolaştırmış olduk. Bu senaryo içerisinde özellikle merkezin dışında bulunduğumuz mahallemizde de Menderes Mahallemizde etkilenmiş alanın daha fazla olduğu tespit edilmiş oluyor. Bu çerçevede öncelikli olarak iki sokakta 5 enkaz üzerinden ciddi bir çalışma gerçekleştirerek, iki enkaz üzerinden 5 vatandaşımızdan bir tanesi ölü, 4 tanesi sağ olarak çıkarılmış şekilde senaryolaştırılmış oldu. Bu senaryo içerisindeki temel hedefimiz hem depremin oluş saati hem depremin organizasyonu hem saha hem de masa başı tatbikatında tüm gruplarımızı çalıştırmak. Dolayısıyla senaryoyu oluştururken işte herkesi canlı kurtarmak senaryosu da yapabilirsiniz ama bunun dışında Allah bunu hiç kimseye yaşatmasın. Bir kayıp olduğu zaman da bununla ilgili mutlaka grupların çalışması gerekiyor. Dolayısıyla 23 çalışma grubumuzun faaliyetlerinin yürütülmesi gerekiyor. Bu yüzden 125 vatandaşımızın etkilendiği, 30'a yakın evin hasar aldığı bir senaryo üzerinden hem aynı zamanda kimyasal bir sızıntı olma riski dolayısıyla KBRN ekiplerimizi çalıştırdığımız, dolayısıyla etkilenme açısından bir mahallede yoğunlaştığımız bir senaryo gerçekleştirdik" dedi. - BURDUR