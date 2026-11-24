Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Tören çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla meydandaki program tamamlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Öğretmenler Günü kutlamaları, salonda gerçekleştirilen programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi. Program çerçevesinde öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler de katılımcılara sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı