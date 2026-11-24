Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Meydandaki törenin ardından salonda devam eden programda günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı ve öğrencilerin hazırladığı etkinlikler sunuldu.
Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Tören çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla meydandaki program tamamlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Öğretmenler Günü kutlamaları, salonda gerçekleştirilen programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi. Program çerçevesinde öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler de katılımcılara sunuldu.