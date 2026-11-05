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Burdur Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki cami ve 4-6 yaş Kur'an Kursu açıldı

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Burdur Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki cami ve 4-6 yaş Kur'an Kursu açıldı
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Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde yapımı tamamlanan cami ve 4-6 yaş Kur'an Kursu törenle açıldı. Açılışa Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve kurum yetkilileri katıldı.

Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan cami ve 4-6 yaş Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde yapımı tamamlanan cami ve 4-6 yaş Kur'an Kursu için açılış programı düzenlendi. Hayırsever Ethem Sipahi'nin katkılarıyla hayata geçirilen eserlerin açılışına Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve kurum yetkilileri katıldı. Açılış kapsamında cami ve Kur'an kursu katılımcılar tarafından gezilerek incelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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