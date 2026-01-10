Haberler

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik: "Basın mensuplarının emekleri her türlü takdiri hak ediyor"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, basının Demokratik hayatın önemli bir unsuru olduğunu ve gazetecilerin özverili çalışmalarının toplum için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Bozgeyik mesajında, basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğin toplumun sağlıklı bilgiye ulaşmasında hayati rol oynadığını ifade etti. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, zaman mefhumu gözetmeksizin, büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan gazetecilerimiz; demokrasimizin güçlenmesine, toplumsal bilinç ve farkındalığın artmasına önemli katkılar sunmaktadır. Özellikle yerel basınımız, şehirlerimizin sesi olma noktasında çok kıymetli bir görev üstlenmektedir" dedi.

Zor şartlar altında mesleğini icra eden basın mensuplarının emeklerinin her türlü takdiri hak ettiğini vurgulayan Bozgeyik, "Gazetecilik, doğruluktan sapmadan, tarafsızlık ilkesini esas alarak, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu her şartta önceleyen onurlu bir meslektir. Hakikatin peşinde, baskı ve tehditlere rağmen kalemini vicdanla kullanan basın emekçileri, toplumların ortak hafızasını oluşturmaktadır. Gerçeğin dünyaya duyurulması uğruna, Gazze'de ve Filistin topraklarında görev yaparken hayatını kaybeden gazeteci kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hakikatin sesi olmaya çalışan basın emekçilerine yönelik saldırıları da en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, mesajının sonunda başta Gaziantep'te görev yapan basın mensupları olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın farklı coğrafyalarında görevini fedakarlıkla sürdüren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, görevleri başında hayatını kaybeden tüm basın emekçilerini rahmet ve saygıyla andı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
