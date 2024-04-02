Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu'na geçmiş olsun ziyareti

Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu'na geçmiş olsun ziyareti gerçekleştiren Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Eş Genel Başkanı Doç. Dr. Cevdet Çakırov, Bulgaristan'da gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin ümitli olduklarını ve çok çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Eş Genel Başkanı Doç. Dr. Cevdet Çakırov'u kabul etti. Penguen Gıda Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette HÖH Genel Başkanı Çakırov'a, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Türkiye'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysel Rufat, Hak ve Özgürlükler Hareketi Haskova İl Başkanı Mehmet Ataman da eşlik etti. Gençoğlu'na geçmiş olsun dileklerini de ileten Cevdet Çakırov, yaptığı açıklamada "Sorumluluklarımızı biliyoruz, bu nedenle çok çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Çakırov: "Bulgaristan-Türkiye ilişkileri daha da gelişmeli"

Turhan Gençoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye kucak dolusu selamlar getirdiklerini dile getiren Çakırov, "İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı, tüm kardeşlerimize kutlu olsun. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nın da şimdiden hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Gelecek seçimler için çok ümitliyiz, hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Kendimizi iyi izah etmemiz gerekiyor. Çözülmesi gereken çok sayıda sorun var. Öncelikle Bulgaristan'ın kalkınması konusunda toplumun ciddi ihtiyaçları var. Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha yüksek seviyeye gelmesi gerekiyor, bu noktada daha aktif çalışmalar yapılabilir. Sorumluluklarımızı biliyoruz, bu nedenle çok çalışmaya hazırız. Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunun açık olmasını temenni ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yerel seçimlerin de tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyoruz. Demokrasilerde toplum ne derse o olur. Bizim için de önemli olan Türkiye'nin daha yüksek seviyelere gelmesidir, tüm kalbimizle bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Tüm dünyada barış olması umudunu paylaşıyoruz" dedi.

Gençoğlu: "Desteğimiz devam edecek"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu ise, "Etimiz, tırnağımız olan Bulgaristan Türklerinin tek temsilcisi olarak nitelendirdiğimiz Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin çok değerli eş genel başkanı ve misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum. Asimilasyon sırasında bulunduğumuz topraklardan kopartılarak göçe zorlanmış ve parçalanarak yaşamaya mecbur bırakılmış bir toplum olarak gerek Bulgaristan'da gerekse yaşadığınız yerlerde hiçbir engele tabi olmaksızın seçme ve seçilme hakkına sahip olarak bizlerin Bulgaristan'da en güzel bir şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Bu yüzden her zaman bölünmeden, birlik ve beraberlik içerisinde ortak hareket ederek sorunlarımızın daha kolay çözümlenebilmesi için gerek yerel yönetimlerde ve gerekse komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan Parlamentosu'nda söz sahibi olabilecek bir şekilde temsil edilmemiz gerekmektedir. Hak ve Özgürlükler Hareketi partimizde son zamanlarda bizlerin yanı sıra çok daha geniş kitleleri temsil edebilme amacıyla bazı önemli adımlar atıldığını da memnuniyetle gözlemlemekteyiz. Sayın Genel Başkanımıza ziyaretinden dolayı tekrar minnet ve şükranlarımı sünüyor önümüzdeki Ramazan Bayramı'nın da hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. Ziyaret, Gençoğlu'nun Çakırov'a kitap hediye etmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BURSA