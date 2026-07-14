Buldan'da bin 200 derecelik ateşte camı sanata dönüştürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi evlerin arasında kurduğu küçük atölyesinde 8 yıldır cam işçiliğiyle uğraşan kadın, bin 200 derecelik yüksek sıcaklıkta erittiği cam çubuklara şekil vererek benzersiz hediyelik eşyalar ve takılar üretiyor. Halk eğitim merkezinde kurslar vererek gençleri camın etkileyici dünyasıyla tanıştıran kadın girişimci, el emeği eserleriyle ilçenin geleneksel sanatlarına yeni bir boyut kazandırıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan Ayla Ermiş, tarihi Hamamboğazı mevkiinde yer alan küçük atölyesinde bin 200 derecelik ateşin karşısına geçerek cama şekil veriyor. Yüksek sıcaklık altında erittiği cam çubukları bal kıvamına getirerek el emeği göz nuru takılar, biblolar ve hediyelik süs eşyaları üreten Ermiş, el sanatı çalışmalarıyla ilçede büyük dikkat çekiyor. Kalıp kullanmadan tamamen hayal gücü ve o anki duygularıyla şekillendirdiği eserlerini dükkanında sergileyen kadın girişimci, aynı zamanda gençlere de bu mesleği aşılamak için çalışıyor.

"Sizi o etkileyici dünyasına çekiyor ve bir daha bırakamıyorsunuz"

Cam sanatı ile tanışma hikayesini ve cama olan tutkusunu anlatan Ayla Ermiş, mesleğin kendisi için ifade ettiği anlamı şu sözlerle aktardı:

"8 yıldır cam ile uğraşıyorum. Denizli'de ki meşhur cam horoz heykelini yapan benim arkadaşım. Cam merakım onun sayesinde oluştu. Cam işçiliği gönül vermekle alakalı bir şey bence. Sizi o etkileyici dünyasına çekiyor ve bir daha bırakamıyorsunuz. 8 yıldır bu cam işçiliğinden hem meslek sahibi oldum hem iş yeri sahibi oldum hem de birçok kişiye cam ile tanıştırdım. Cam dükkanından önce de farklı alanda kendi işletmemiz vardı ama hiç birisi cam kadar beni mutlu etmedi. Sanatın her dalı etkileyici. Buldan özelikle sanatla iç içe olan bir ilçe. Biz ilçemizin sanatlarının içine camı da eklemiş olduk. Halk eğitimde kurs veriyorum. Gençleri camla tanıştırarak onları cam işçiliğini aşılıyorum. Camın etkileyici dünyasına bir kişiyi daha soktuğumda çok mutlu oluyorum."

"El sanatı olduğu için yapımında hiçbir kalıp kullanılmadan o anki psikolojinizi ve hayal gücünüzü yansıtır"

Sıcak cam işçiliğinin detaylarına ve her ustanın eserindeki özgünlüğe değinen Ermiş, camın zamansız bir obje olduğunu belirterek, "Cam işçiliği kendi içerisinde de farklı dallara ayrılıyor. Ben genelde sıcak cam yapıyorum. Sıcak camla takılar yapılıyor. Takılarda kendi tasarladığımız hayal dünyamızı yansıtan takılar. Biblolar yapıyor. Cam geçmiş dönemlerden bu yana her şekilde hayatımızda. Cam zamansız bir obje. Camla yapılan eserlerden bıkılmaz. Cam eserler de bugün aldık 3 ay sonra kurtulalım düşüncesi oluşmaz. El sanatı olduğu için yapımında hiçbir kalıp kullanılmadan o anki psikolojinizi ve hayal gücünüzü yansıttığı için o sizden bir parça oluyor. Tüm cam ustalarının eserleri farklı şeyleri anlatır. Kendi hayal güçlerine has bir dokunuş mutlaka vardır çünkü herkesin hayat görüşü, derdi tasası farklı o yüzden her ustanın eseri farklıdır. Camı zamansın yapan da bu durumlar oluyor" dedi.

"Bin 200 derecelik ateşte cam çubukları eriterek bal kıvamına getiriyoruz"

Atölyesini ziyaret edenlerin yüksek sıcaklıktaki çalışma ortamını gördüklerinde hayrete düştüklerini ifade eden Ayla Ermiş, "Cam keser, ateş yakar ama bin 200 derecelik ateşte cam çubukları eriterek bal kıvamına getiriyoruz. Dükkanıma gelen çoğu kişi de bu duruma çok şaşırıyor. Buldan'da tarihi evlerin olduğu yerde küçük bir atölye işletiyorum. Herkesi atölyeme davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı