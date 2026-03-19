Ramazan'da devletin şefkat eli: Bulanık'ta 27 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Ramazan ayı boyunca anlamlı bir sosyal dayanışma örneği sergilendi. Bulanık Kaymakamlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aşevi aracılığıyla her gün yüzlerce ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırıldı.

Ramazan ayı süresince yürütülen çalışma kapsamında her iftar vaktinde 900 kişiye dört çeşit yemek dağıtımı yapılırken, toplamda yaklaşık 27 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldığı belirtildi.

"Bulanık'ta her gün 900 kişiye 4 çeşit yemek"

Bulanık ilçesinde kurulan aşevi, Ramazan ayı boyunca yoğun bir mesai harcadı. İlçe merkezinde kurulan iftar çadırı, evinde yemek yapamayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar ile köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Hazırlanan yemeklerin hijyenik şartlarda paketlenerek hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde vatandaşlara ulaştırıldığı ifade edildi. Çalışmaların koordineli bir şekilde yürütüldüğü ve gönüllü ekiplerin de dağıtıma destek verdi.

"İlçemizde devletin sıcak elini vatandaşlarımıza hissettirdik"

Bulanık İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Ramazan ayında gerçekleştirilen hizmetlerin toplumda büyük bir memnuniyet oluşturduğunu belirterek, "İlçemizde bu Ramazan ayında devletin sıcak elini vatandaşlarımıza göstermeye gayret ettik. Aşevimizde her akşam dört farklı yemek hazırlanarak meslek yüksekokulu öğrencilerimize, iftar çadırımızda bulunan vatandaşlarımıza ve evinde yemek pişiremeyen yaşlılarımıza ulaştırılıyor. Günlük yaklaşık 900 kişiye yemek dağıtımı yapıyoruz" dedi.

Kaymakam Koşansu, Ramazan ayı sonrasında da aşevi hizmetlerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Düzenli olarak yaşlı ve özel durumdaki ailelerimize günde 400 kişilik yemek dağıtımımız sürecek. Vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluk bizim için paha biçilemez. Amacımız makamda oturmak değil, onların evlerine giderek sorunlarına çözüm olmaktır" diye konuştu.

"Düzenli olarak 400 kişiye yemek ulaştırıyoruz"

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nazire Sönmez ise yaptığı açıklamada, Ramazan ayı süresince her gün iftar vaktinde 900 kişiye yemek ulaştırdıklarını belirterek, "Aşevi olarak Ramazan sonrasında da düzenli şekilde 400 kişiye dört çeşit sıcak yemek dağıtımımız devam edecek" dedi.

Yemek hizmetinden faydalanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek, "Allah razı olsun, her gün dört çeşit yemeğimizi getirip evimize teslim ediyorlar. Devletimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Bulanık'ta yürütülen bu sosyal yardım çalışmasının, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıttığı ifade edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı