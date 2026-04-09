Bulanık'ta protokol ve polis sahada buluştu

Muş'un Bulanık ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde emniyet mensupları ile protokol üyeleri arasında dostluk maçı yapıldı. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, etkinlikte güvenlik güçlerinin önemli rolünü vurguladı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ile emniyet mensupları arasında dostluk maçı yapıldı.

Bulanık Kaymakamlığının desteğiyle Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol karşılaşması, ilçe stadında gerçekleştirildi. Dostluk ve dayanışma mesajlarının ön plana çıktığı maçta; Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet Savcısı Ferhan Başkan, Sulh Ceza Hakimi Yusuf Kırıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı ve emniyet personelleri yer aldı.

Karşılaşma boyunca sahada dostluk görüntüleri oluşurken, mücadele zaman zaman çekişmeli anlara sahne oldu. Etkinlik sonrası emniyet mensuplarına tatlı ikramında bulunulmasıyla program sona erdi.

Maçtan önce İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı'ya Türk bayraklı tablo hediye ederek Polis Haftası'nı kutlayan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, "Güvenlik güçlerimizle düzenlediğimiz bu dostluk maçı, birlik ve beraberliğimizin güzel bir göstergesidir. Emniyet teşkilatımızın yaptığı hizmetler halkımızın takdirini kazanmış, polise olan güven her geçen gün artmıştır. Kahraman polislerimiz, toplumun huzuru için gerektiğinde canını feda eden fedakar insanlardır. Türk milleti her zaman polisine güvenmiş ve yanında olmuştur" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
