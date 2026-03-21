Bulanık'ta bayram geleneği yaşatılıyor

Muş'un Bulanık ilçesinde yıllardır süregelen anlamlı bir bayram geleneği, bu yıl da aynı coşku ve özveriyle yaşatıldı. Yılmaz ailesi tarafından hazırlanan halise yemeğiyle binlerce kişiye ikram edildi.

Bulanık ilçesine bağlı Örenkent köyünde merhum Hacı İdris Yılmaz tarafından başlatılan ve yıllardır sürdürülen halise (helise) ikramı, onun vefatının ardından çocukları Yasin, Yavuz ve Ferdi Yılmaz tarafından Bulanık merkezde devam ettiriliyor.

Ramazan Bayramı namazının ardından kurulan kazanlarda hazırlanan halise yemeği, bayramlaşmaya gelen vatandaşlara ikram edildi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli ve çok sayıda vatandaş da programa katılarak bu anlamlı geleneğe ortak oldu.

Yaklaşık bin kişilik hazırlanan halise yemeği, sadece programa katılanlara değil, evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara da paketlenerek ulaştırıldı.

"24 saatlik emekle hazırlanıyor"

Buğday kırması, kemiksiz et ve tereyağının birleşiminden oluşan halise yemeği, büyük bir emek ve sabır gerektiriyor. Çömleklerde uzun saatler boyunca pişirilen yemek, ardından tabaklara alınarak üzerine kızdırılmış tereyağı dökülüp servis ediliyor. Halise geleneğini sürdüren Yavuz Yılmaz, yemeğin hazırlanma sürecine dikkat çekerek, "Halise yemeği babalarımızdan kalan bir gelenektir. Bu yemek için yaklaşık 24 saat emek veriyoruz. İçine et koyarak uzun süre pişiriyoruz. Bayramdan sonra gelen misafirlerimize de ikram ediyoruz. Bu geleneğin devam etmesini istiyoruz" dedi.

"Birlik ve beraberliğin simgesi"

Büyük bir özveriyle hazırlanan halise, sadece bir yemek olmanın ötesinde, Bulanık'ta birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün önemli bir simgesi olarak öne çıkıyor. Bayram sabahı yapılan bu ikram, hem geçmişten gelen mirası yaşatıyor hem de toplumda dayanışma duygularını güçlendiriyor.

"Bu gelenek yaşatılmaya devam edecek"

Yılmaz ailesi, yıllardır sürdürdükleri bu geleneği gelecek nesillere aktarmakta kararlı olduklarını belirterek, "Allah birliğimizi daim eylesin. Nice bayramlarda tekrar bir araya gelmeyi nasip etsin. Bu geleneği yıllarca sürdüren babamız Hacı İdris Yılmaz'ın emanetini yaşatmaya devam edeceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz, inşallah gelecek bayramlarda yine buluşacağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı