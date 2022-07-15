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Bulanık'ta 15 Temmuz etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bulanık'ta 15 Temmuz etkinlikleri

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde şehit mezarları ve gaziler ziyaret edilerek, Merkez Camii'nde mevlit programı düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde şehit mezarları ve gaziler ziyaret edilerek, Merkez Camii'nde mevlit programı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Tahsin Öndül, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile Merkez Camii'nde verilen mevlit programına katıldı. Programın sonunda konuşan Kaymakam İlidi, 15 Temmuz'un basit bir darbe teşebbüsü olmadığını belirterek, "15 Temmuz, bütün toplumu kaosa götürmenin sinsi bir planıydı. 15 Temmuz ruhunu; birlik ve beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdiği bir ruh olarak yaşatmak lazım. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm kurum amirleri ile Bulanık halkı olarak bu şuuru yaşatacağız. Bu vatan toprağının nasıl mücadele edilerek muhafaza edildiğini gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

Mevlit programının ardından Kaymakam İlidi ve beraberindeki heyet, Zafer Mahallesi'nde şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Ailelerle yakından ilgilenen İlidi, "Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanında olacaktır. Bize şehitlerden bir emanet olarak kalan ailelerimizin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu. - MUŞ

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