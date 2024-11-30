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Buharkent'te Yangın Güvenliği Tatbikatı Düzenlendi

Buharkent'te Yangın Güvenliği Tatbikatı Düzenlendi
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Buharkent Kaymakamlığı, kurum müdürlükleri personeline yangından korunma ve savunma tedbirleri ile yangın anında yapılması gerekenler hakkında kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. İtfaiye müdürlüğü tarafından yönetilen tatbikatta, teorik ve pratik bilgiler sunuldu.

Buharkent Kaymakamlığı bünyesindeki kurum müdürlükleri personeline yönelik, yangından korunma ve savunma tedbirleri ile yangın anında yapılması gereken söndürme, kurtarma ve tahliye usullerine yönelik kapsamlı bir tatbikat düzenlendi.

Nazilli İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından yönetilen tatbikatta, yangın güvenliği konusunda teorik bilgi ve pratik uygulamaların bir arada sunuldu. Tatbikat sırasında, katılımcılara yangın anında doğru adımların atılabilmesi için gerekli olan teknik bilgiler aktarıldı. Ayrıca, kurum çalışanlarının acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği, yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı, yangın anında yapılması gereken tahliye ve kurtarma işlemleri üzerinde duruldu. Tatbikat sırasında katılımcılar, gerçek bir yangın durumunda ne tür önlemler alacaklarını ve nasıl bir işbirliği içinde hareket edeceklerini görme fırsatı buldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale yöntemlerini yerinde izleyen personel, söndürme çalışmalarının yanı sıra yangın bölgesinden tahliye işlemleri ile ilgili de bilgi sahibi oldu. Ayrıca, yangın güvenliği ekipmanlarının kullanımı, yangın söndürücülerin nasıl kullanılacağı ve acil tahliye hatlarının nasıl oluşturulacağı gibi pratik bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

İlçedeki yangın güvenliğinin arttırılması ve yangın durumlarına karşı hazırlıklı olunması amacıyla önemli bir adım olan tatbikata katılan Buharkent İlçe Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, tatbikatın önemine vurgu yaparak yangın güvenliğinin tüm kurumlar için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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