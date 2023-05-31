Buğday tarlası küle döndüGAZİANTEP Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, buğday ekili tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek, tarlayı küle çevirdi.

Buğday tarlası küle döndü

GAZİANTEP Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, buğday ekili tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek, tarlayı küle çevirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Organize Sanayi mevkiinde bilinmeyen bir sebeple yol kenarında başladı. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan alevler, kısa sürede 200 dönümlük buğday ekili tarlayı küle çevirdi. Çıkan yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı müdahalesiyle organize sanayi bölgesine ulaşmadan söndürüldü. Jandarma ve itfaiye ekipleri, tarladaki yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlattı.