Bucalı kadınlar savunma sanatı öğreniyor

Kadınların her alanda güçlenmesi için projeler geliştiren Buca Belediyesi, savunma sanatları arasında önemli bir yere sahip olan "wushu" kurslarını başlattı. Kurslar Bucalı kadınların büyük ilgisini görürken, kursiyerler, her geçen gün artan şiddet karşısında kendilerini savunmayı öğrendiklerini, artık daha güçlü ve güvende hissettiklerini söyledi.

Buca Belediyesi, kadınlara yönelik önemli bir projeye imza attı. Şirinyer'deki Kadın Aktivite Merkezi'nde, Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle geleneksel Çin savunma sanatı wushu kursları açıldı. Büyük ilgi gören kurslarda kadınlar, fiziki güçlerini teknik olarak nasıl açığa çıkaracaklarını, böylece bir tehlike anında kendilerini nasıl savunacaklarını her açıdan öğrenmeye başladı.

Kursiyerlerden Aysel Göktuna (56), "Son zamanlarda kadına yönelik şiddet gittikçe arttı. Biz sokaklarda kendimizi daha güvende hissedeceğiz. Bu gerçekten bizim için çok mükemmel bir olay. Hem spor yapıyoruz hem kendimizi korumayı öğreniyoruz. Dilerim bundan sonra hiçbir kadına şiddet uygulanmaz" dedi.

Gülsen Akalın (58) de, "Dünya çok iyiye gitmiyor, sokakta yürürken bile korkuyoruz. Bu kursları duyunca çok sevindim. Bütün kadınların kendini savunması gerekiyor. Birkaç figür bile öğrense belki canını kurtaracak. Buca Belediyesine çok teşekkür ediyoruz, bize bu imkanı sağladığı için" diye konuştu.

Kader Gürsoy (40) da, şunları söyledi:

"Kursa geldiğimizden beri kendimizi çok güvenli hissediyoruz. Herhangi gelen bir saldırıya karşı rahatlıkla cevap verebileceğimi düşünüyorum."

Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin, 439 10 10 (2200-2216) numaralı telefonu arayabileceği belirtildi. - İZMİR