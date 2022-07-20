Buca'nın örnek projesi engelli vatandaşları yolda bırakmadı

Buca Belediyesi tarafından "Asla yolda kalmayacaksın" sloganıyla hayata geçirilen ve araçları bozulan engelli vatandaşların imdadına yetişen "Engelli Tamir İstasyonu" projesi tüm hızıyla sürerken, elde edilen yedek parçalar ile de 35 engelli yurttaş tekerlekli sandalye sahibi oldu. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın yakından takip ettiği proje çerçevesinde şu ana kadar bin 350 engelli hizmet aldı.

"Asla yolda kalmayacaksın" sloganıyla gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde hayata geçirilen Engelli Tamir İstasyonu ile personeller, vatandaşların talebi üzerine yolda kaldığı yere giderek müdahale ediyor. Söz konusu arızanın yerinde giderilememesi halinde ise araçlar, belediye bünyesindeki tamir atölyesine götürülerek onarım gerçekleştiriliyor.

Rutin bakım ve onarım işlemleri ücretsiz

Öte yandan merkez, bir yandan yolda kalan engellilere yardım ederken, bir yandan da rutin bakım ve onarım işlemlerini de ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Tekerlekli sandalyeliler, mesai saatleri içerisinde merkeze giderek bakımlarını yaptırıp muhtemel bir arızanın da önüne geçebiliyor. Engelliler yine arızalı parçalarını temin ettikten sonra değişimlerini de merkezde ücretsiz olarak gerçekleştirip işçilik maliyetinden kurtuluyor.

Proje çerçevesinde merkezden hizmet alan vatandaşların yeni araç alması veya onarım sırasında elde kalan fazla parçalardan üretilen tekerlekli sandalyeler ihtiyacı olan engelli vatandaşlara bağışlanıyor. Projenin başladığı günden beri 35 engeli vatandaş akülü tekerlekli sandalye sahibi oldu.

Uygulamanın paydaşlarından Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a teşekkür ederek, "Bu projemiz Türkiye'de bir ilk oldu. Pandemi sürecinde başlamasına rağmen hiçbir şekilde bakım ve onarım hizmetini aksatmadık. Şu anda gelinen rakam bin 350 engelli vatandaşımıza hizmet verdik. İlçe dışında çok fazla talep var. Hatta il dışından dahi gelip Manisa'dan, Denizli'den, Soma'dan, diğer il dışından gelip bizden bu hizmeti talep eden arkadaşlarımız var" dedi.

Seferihisar'a araç gönderip beni aldırıp aracımı tamir ettiler"

Seferihisar'dan gelerek merkezden hizmet alan Cem Turgut ise "Yolda kaldığınızda mutlaka birisinin size yardım etmesi gerekiyor, bir şekilde kendi başınıza o arızayı tamir edemiyorsunuz, mekanik arıza veya beyinsel arıza varsa cihazda kesinlikle kıpırdayamıyorsunuz. Ben Seferihisar'da yaşıyorum. Seferihisar'a araç gönderip beni aldırıp aracımı tamir ettiler. Önceden acaba yolda kalır mıyım? Mesela Kemeraltı'na gittiğimizde yollar orada daha tırtıklı araç orada kalabiliyor ya da bir arkadaşınızla başka bir semte gitmek istiyorsunuz. 'Acaba arabaya bir şey olursa ben eve nasıl dönerim' gibi korkular yaşıyorduk önceden, şimdi en azından bu konuda daha rahatız; çünkü biliyoruz ki arkamızda ve asla yolda kalmayacağız" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel