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Bu köpekler çok şanslı...Milyonluk arabaya binip ciğer yiyorlar

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Bu köpekler çok şanslı...Milyonluk arabaya binip ciğer yiyorlar

Bursa'da restoran işletmecisi Ali Koçak, her gün milyonluk aracıyla Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alana giderek köpekleri besliyor.

Bursa'da restoran işletmecisi Ali Koçak, her gün milyonluk aracıyla Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alana giderek köpekleri besliyor. Koçak'ı tanıyan köpekler ise onun yolunu gözlüyor. Koçak'ın milyonluk aracının içine giren sevimli hayvanlar renkli görüntüler oluşturuyor.

Restoran işletmecisi olan Ali Koçak, her gün hem işyerinde müşterilerinden artan yiyecekleri, hem de kasaba özel hazırlattığı ciğerleriyle ormandaki köpekleri besliyor.

Sokak köpekleri Koçak'ın milyonluk aracına binerek getirdiği ciğerleri yiyor. Zaman zaman yavru köpekler ise arabanın içine binerek orada besleniyorlar. Bu durumdan son derece mutlu olduğunu ifade eden Koçak, 'Bu dünyada biz yaşıyorsak onlar da yaşıyor. Onların eli, kolu ve dili yok. Bizim bunu görmemiz lazım, beslemeye mecburuz. Onlar bizim can dostlarımız. Biz de elimizden geldiği kadar can dostlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Evden ve dükkandan arta kalan etleri can dostlarımıza veriyoruz. Can dostlarımızı beslersek şehir merkezine inip insanlara saldırmayacaklar, buna emin olun' dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Koçak Uludağ Bursa Yerel Haberler

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