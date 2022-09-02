Bu evin kapısını görenler gözlerine inanamıyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde Öztürk ailesi her yağmurda eve zarar veren toprağı kapı hizasından kaldırıp evin arka tarafını 4 metre genişletince evin giriş kapısı yerden 3 metre yüksekte kaldı. Aile hatırası olduğu gerekçesiyle kapının olduğu bölümü iptal etmeyince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Hacı İsmail Öztürk'ün evinin arka kısmı toprağa yakın olduğundan dolayı her yağış sonrası ev zarar görmeye başladı. Aile büyükleri bir araya gelerek eve zarar veren toprak nedeniyle evin arkasını 4 metre genişletmek için karar aldı. Genişletme çalışmaları tamamlandığında sonrası evin giriş kapısı yerden 3 metre yüksekte kaldı. Kapının havada kaldığını gören Öztürk ailesi, tekrar toplanarak havada kalan kapının ne yapılacağını konusunda tartıştı. Aile bir araya gelince kapının kaldırılması yönünde değil hatırası olduğundan dolayı kapıyı kaldırmaktan vazgeçtiler. Havada asılı kalan kapı ilginç görüntüsüyle dikkat çekerken, kapıyı sosyal medya hesaplarından paylaşan yeğenlerinin videosunu binlerce kez izledi. Köye havada asılı kalan kapıyı görüp fotoğraf çektirmeye gelenler oldu.

Kapının hatırası olduğundan dolayı kaldırılmadığını söyleyen Yunus Emre Dilmaç, "Bu evin arkası eskiden topraktı. Zaman geçtikçe toprak eve zarar vermeye başladı. Dayılarımızda karar aldılar evin arkasını yaptırdılar. Ev restorasyon edildi, toprak kaldırıldı, kapı havada kaldı. Daha sonra 'Kapıyı kaldıralım' diye aile büyükleri aralarında konuştu. Dediler ki 'O kapıdan çok gelin çıkmıştır, çok gelin girmiştir. Kapının önünde horonlar edilmişti, sohbetler edilmişti. Bir hatırası var' dediler. Bu nedenlerde bu kapıyı kaldırmama kararı aldılar. Anı olarak da kaldı. Görenler fotoğraf çekiliyor burada. Mal sahibi dayılarımızı arıyorlar bu kapı neden böyle oldu diye. İlginç bir görüntü oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaştığı videoyu binlerce kişinin izlediğini ifade eden Dilmaç, "Ben burada Rize'ye uygun bir video çektim ve paylaştım. Videoyu da binlerce kişi izledi. Ondan sonra bana çok kişi ulaştı. Buranın tarihçesini öğrenmek istediler. Çok gelen oldu ondan sonra buraya. Gençler buraya gelip fotoğraf çektiriyorlar. Kapının altında çay demleyip içenlerde oldu. Burası güzelde bir ortam oldu. Eş dost birbirini tanıdı" dedi. - RİZE