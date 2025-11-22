Haberler

BŞEÜ, THE Disiplinler arası Bilim Sıralamasında 601-800 Bandında Başarı Elde Etti

Güncelleme:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 Interdisciplinary Science Rankings sonuçlarında dünya genelinde 601-800 sıralarında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitelerinin disiplinler arası araştırma ve bilimsel etki alanlarındaki performansının onları motive ettiğini belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), THE Disiplinler arası Bilim sıralamasında 601-800 bandında yer alarak küresel başarı elde etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 Interdisciplinary Science Rankings sonuçlarında üniversitemizin dünya genelinde 601-800 bandında, Türkiye'de ise sıralamaya dahil edilen üniversiteler arasında 54. sırada yer alması bizim için büyük bir gururdur. Disiplinler arası araştırma, bilimsel etki ve yenilikçilik alanlarında gösterdiğimiz performans, üniversitemizin kararlılıkla sürdürdüğü bilimsel vizyonunun bir sonucudur. THE tarafından konumumuzun memnuniyetle karşılanması bizleri ayrıca motive etmiştir. Üniversitemizin bilimsel üretkenliğini ve uluslararası görünürlüğünü daha da artırmak için disiplinler arası çalışmaları destekleyen stratejik adımlarımıza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

500
